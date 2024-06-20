Tutuklu Yakınları Adalet Bakanı ile Görüşecek

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(ANKARA)- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Nevroz Uysal Aslan, tutuklu yakınlarının 26 Haziran Çarşamba günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini bildirdi.

Aslan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile tutuklu yakınlarının 12 Haziran'da bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Tutuklu yakınlarının 26 Haziran'da Bakan Tunç ile yeniden bir araya geleceklerini belirten Aslan, mahpus yakınlarının altı haftadır Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptığını hatırlattı.

Nevroz Uysal Aslan, şunları kaydetti:

"Cezaevlerinde açlık grevinden boykota evrilen bir eylem var. Görüşmelerde, cezaevlerindeki insan hakları ihlallerinden vazgeçilmesi ve eşit infaz düzeni talep edildi. Hasta mahpuslar için tahliye talebi ve İmralı ile aile görüşünün sağlanması talepler arasında. Taleplerimizi ileteceğiz. Aileler, bireysel yaşadıkları tahliye engellemelerini, mahpusların sağlığa erişim talebini de Bakanlığa iletecek. Adalet Bakanlığı ailelerin doğrudan muhatabı. Bu görüşme çok olağan. Bir an önce hukuka dönülmesi gerekiyor. Kanunlar ayrımsız bir şekilde uygulanmalı."