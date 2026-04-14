Menderes'te Tütüncüoğlu Parkı Yenilendi

14.04.2026 09:18  Güncelleme: 10:25
Menderes Belediyesi, Cüneytbey Mahallesi'ndeki Tütüncüoğlu Parkı'nda eski oyun gruplarını yenileyerek parkı modernize etti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, park çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Cüneytbey Mahallesi'nde yer alan Tütüncüoğlu Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri oyun grubu eskiyen parkta eski oyun gruplarını söktü. Yeni gruplarının montajı yapılarak park yeni haline getirildi. Parkın bakımları da yapıldı.

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yol çalışmalarında başlattığımız seferberliği park çalışmalarında da başlatmıştık. Çalışmalarımız hızla sürüyor. Parklarımızın yıpranan kısımları yenileniyor. Bu kapsamda Cüneytbey Mahallemizde yer alan Tütüncüoğlu Parkı'nın eskiyen oyun grubunu yenileyip parktaki bakımları yaptık. Yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

