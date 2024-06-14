Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti - Son Dakika
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Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesine göre 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken listede dikkat çeken bir isim de yer aldı. Kaş Adliyesi'nde avukat Hakan Tüzen ile yaşadığı tuvalet tartışmasıyla gündeme gelen Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu, görevinden alınarak Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.

14.06.2024 14:16
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Antalya'nın Kaş ilçe adliyesinde Avukat Hakan Tüzen'i 'personel tuvaleti' tartışması sonrası zorla dışarı çıkartmakla suçlanan Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu, Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.

4 BİN 299 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

LİSTEDE FEYZOĞLU'NUN DA ADI VAR

Görev yeri değiştirilenler arasında, Kaş Adliyesi'nde Avukat Hakan Tüzen ile yaşadığı tuvalet tartışmasıyla gündeme gelen Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu'nun da adı bulunuyor. Gökhan Feyzoğlu, kararname ile Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gul Yalçın: iyi olmuş tuvalet ne insan ayırma ne ayıp gerçekten 65 3 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Cumhuriyet savcısı(çok yüksek merci insanın kişiliğini değiştirmemesi gerek) 21 0 Yanıtla
  • Özgür Özer: İyi olmuş. Devletin verdiği yetkiyi millete artistlik olarak kullananlarında haberi olmuş olur :) 18 0 Yanıtla

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