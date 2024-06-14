Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Antalya'nın Kaş ilçe adliyesinde Avukat Hakan Tüzen'i 'personel tuvaleti' tartışması sonrası zorla dışarı çıkartmakla suçlanan Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu, Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Görev yeri değiştirilenler arasında, Kaş Adliyesi'nde Avukat Hakan Tüzen ile yaşadığı tuvalet tartışmasıyla gündeme gelen Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu'nun da adı bulunuyor. Gökhan Feyzoğlu, kararname ile Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak Afyonkarahisar'a savcı olarak atandı.
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