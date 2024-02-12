Tuwaiq Heykel 2024 sergisi Riyad'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Tuwaiq Heykel 2024 sergisi Riyad'da sanatseverlerle buluştu

Tuwaiq Heykel 2024 sergisi Riyad\'da sanatseverlerle buluştu

5. Tuwaiq Uluslararası Heykel Sempozyumu'nun ardından açılan Tuwaiq Heykel 2024 sergisi, Riyad'da sanatseverlerle buluştu. Bu yıl 'Hareketlerin Boyutları' konusunu ele alan sempozyuma, 80 ülkeden 650'den fazla proje başvurdu ve ilk 30'a giren sanatçılar davet edildi. Türkiye'yi temsil eden Doç. Canan Sönmezdağ Zöngür, 22 günde tamamladığı 'Taşın Dansı' projesiyle etkinliğe katıldı. Sergi, 24 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

12.02.2024 18:41  Güncelleme: 18:42
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5. Tuwaiq Uluslararası Heykel Sempozyumu'nun ardından açılan Tuwaiq Heykel 2024 sergisi, Riyad'da sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl "Hareketlerin Boyutları" konusunu ele alan ve 80 ülkeden 650'den fazla projenin başvurduğu sempozyuma, ilk 30'a giren sanatçılar davet edildi.

Riyad Sanat tarafından organize edilen etkinlikte Türkiye'yi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden Doç. Canan Sönmezdağ Zöngür temsil etti.

Sempozyuma katılan sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, 22 günde tamamladığı "Taşın Dansı" projesi ile etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Zöngür, 310x140x120 santimetre boyutlarındaki granit eserinin, serginin ardından Riyad'da kamusal alanlardan birine yerleştirileceğini vurgulayarak, bu büyük etkinlikte Türkiye'yi temsil ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Riyad şehrinin sanatsal dönüşümüne de değinen sanatçı, şunları kaydetti:

"Sanata bu derece destek ve önem vermeleri beni çok şaşırttı ve sevindirdi. Şehirde sanat galerileri, müzeler ve 'art residency' programlarının olması, sanatla ilgili panel ve etkinlikler düzenlenmesi, ayrıca dünya çapında önemli küratörlerle çalışmaları, edindiğim olumlu izlenimler arasında yer aldı. Riyad şehrinde son derece kibar, konuksever insanlarla karşılaştığımı belirtmekte de yarar görüyorum."

Sergi 24 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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