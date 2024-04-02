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TÜYAK Başkanı: Yangının ölümle sonuçlanması tedbirlerin alınmadığını gösteriyor - Son Dakika
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TÜYAK Başkanı: Yangının ölümle sonuçlanması tedbirlerin alınmadığını gösteriyor

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkanı Dr. Kazım Beceren, Beşiktaş'ta çıkan yangına ilişkin, inşa aşamasında alınması gereken tedbirlerin alınmadığını belirtti. Beceren, tadilat sırasında kesici ve yanıcı malzemeler kullanılması sebebiyle yangının çıkmış olabileceğini söyledi. Ayrıca, çalışma yapılan yerde yangın dolaplarının ve söndürme tüplerinin bulunması gerektiğini vurguladı. Beceren, yangının çıkışı sırasında da erken haber alınması için telsiz dedektörlerin kullanılabileceğini ve yangına müdahale edilebileceğini ifade etti.

02.04.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
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Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkanı Dr. Kazım Beceren, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin, "İnşa aşamasında, özellikle ateşli çalışmalar sırasında alınması gereken tedbirler vardır. Bu yangının ölümle sonuçlanması, bu tedbirlerin alınmadığını gösteriyor." dedi.

TÜYAK Başkanı Dr. Beceren, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki binada çıkan yangınla ilgili, AA muhabirine, tadilat sırasında kesici ve yanıcı malzemeler kullanılması sebebiyle yangının çıkmış olabileceğini söyledi.

Binada bu tür tadilatlar sırasında kesme işlemi sırasında sökülen yanıcı maddelerin tutuşabileceğine dikkati çeken Beceren, "Bunlar için de inşai tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani çalışma yapılan yerde özellikle kaynak çalışması vesaire de söz konusuysa hem söndürme tüpü bulundurulması hem de profesyonel ekiplerin müdahalesi için yangın dolaplarının devrede olması gerekir ki çok olduğunu zannetmiyorum. Olsa zaten bu aşamaya gelmezdi." ifadelerini kullandı.

Bu tür tadilatlar yapılırken oradaki çalışanların kaçış güvenliğini sağlayabilmek için mutlaka çıkış yollarının bloke edilmemesi gerektiğini belirten Beceren, "Maalesef bu tür çalışmalarda, özellikle dekorasyon çalışmaları sırasında kullanılacak malzemeler girişlere ve çıkışlara konularak insanların zor geçebileceği hale getiriliyor." diye konuştu.

Bir yangın başladığı zaman, yanma gazları ve dumanın kısa sürede hem görüşü kısıtladığını hem de insanların çıkış yolunu bulmasını zorlaştırdığını kaydeden Beceren, "İnşa aşamasında özellikle ateşli çalışmalar sırasında alınması gereken tedbirler vardır. Bu yangının ölümle sonuçlanması, bu tedbirlerin alınmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beceren, tadilat işlemi sırasında iş güvenliği uzmanı ve mühendislerle tedbir alınması ve denetim yapılması gerektiğini ifade etti.

Yangının çıkışı sırasında da yapılması gereken işlemler olduğuna vurgu yapan Beceren, şunları kaydetti:

"Eğer labirent şeklindeki bir mekandan bahsediyorsak, en azından yangını erken haber alıp duyurusunu yapan telsiz dedektörler vardır. Onlardan kullanılabilir. Bu tür bir karmaşık yapı söz konusu değilse bile inşaatta kullanılan, özellikle topluma açık yapılarda kullanılan duvar kaplaması, tavan kaplaması, döşeme kaplaması gibi malzemelerin sınıflarının zor alevlenici olması gerekir. Bunlar uygun seçilmemişse, kolay alevlenici malzemeler bir kenarda duruyorsa özellikle kaynak neticesindeki kıvılcım kısa süre içerisinde o malzemelerin tutuşmasını sağlar."

Beceren, yangının erken aşamasında hemen söndürme tüpü veya yangın dolaplarıyla müdahale edilebileceğini vurgulayarak, "Bunu kullanmakta eğitimli kişiler varsa, zaten bu aşamaya geçmişseniz profesyonel ekiplerinin müdahalesi gerekiyor. Ama o aşamaya gelinmeden önce de oranın terk edilmiş olması, tahliye edilmiş olması gerekiyor. Orada da bir zafiyet var. " şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Türkiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜYAK Başkanı: Yangının ölümle sonuçlanması tedbirlerin alınmadığını gösteriyor - Son Dakika

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