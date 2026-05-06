Tuz Gölü Canlandı: Su Seviyesi Yükseldi
Tuz Gölü Canlandı: Su Seviyesi Yükseldi

06.05.2026 10:31
Yağışlarla Tuz Gölü'nün su seviyesi yükseldi, flamingolar için bereketli bir yıl olacak.

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü son yağışlarla canlandı, su seviyesi arttı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, "Tuz Gölü, tekrardan canlandı. Yıllardır kuraklıkla mücadele ediyordu. Şu anda yağan yağmur sularıyla ışıl ışıl hale geldi" dedi.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliğini taşıyor. Göl, ülkenin tuz ihtiyacını büyük bir oranda karşılarken; çoğu flamingo olan birçok kuş türünün de göç yolundaki konaklama alanı. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği gölde, son yağışlarla su seviyesi yükselirken; ziyaretçiler suya girerek yürüyüş yaptı.

'YÜZLERCE KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, gölün su seviyesinin yükseldiğini belirterek, "Tuz Gölü, tekrardan canlandı. Yıllardır kuraklıkla mücadele ediyordu. Şu anda yağan yağmur sularıyla ışıl ışıl hale gelip, su seviyesi de yükseldi. Tuz Gölü'müz su tuttu; kuşlar ve canılar için çok bereketli bir yıl olacak. Şu anda Tuz Gölü'müz deniz gibi bir görünüme büründü. Kıyı bölgelerinde su seviyesi gözle görülür bir şekilde yükseldi. Tuz Gölü sadece Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılamıyor aynı zamanda bu canlıların yaşam kaynağı burası. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Flamingoların dünyadaki en büyük üreme noktası. Göl, yavrulara kreş görevi de görüyor. Su az olduğu için flamingo sayısı azalmıştı. Bu yıl Tuz Gölü'nün her yeri su dolu şekilde. Son 6 ayda diğer yıllara oranla yüzde 100'ün üzerinde bir yağış Tuz Gölü'ne düştü" dedi.

'BU YIL CANLILAR SUSUZ KALMAYACAK'

Nurcan Özdemir, "2026 yılına bereket yılı ve su yılı diyorum. Biz doğayı seversek doğa da bizi sever. Burada bereket ve hayat var. Tuz Gölü'nde yaşam tekrardan canlandı. Tuz Gölü, sığ bir göl olduğu için ağustos ayında tekrardan sulamanın da artmasıyla tekrardan düşecek. Şu an gölün en derin yeri 30-40 santimetre suyla kaplı, en azından bu yıl için çok güzel. Bu yıl flamingolar ile canlılar susuz kalmayacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

