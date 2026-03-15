Tuz Gölü'nde Kaçak Avcılar Dronu Vurdu

AKSARAY'da Tuz Gölü'nde kaçak avlanan şüpheliler, baskın yapan görevliler ile kullandıkları dronlara tüfekle ateş etti. Bir orman muhafaza memurunu yaralayıp, dronu düşüren 2 kaçak avcı, avladıkları 50 ördeği alıp, atla kaçtı. Dron görüntülerinden tespit edilip yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 4 Mart'ta Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde meydana geldi. Aksaray sınırları içerisinde kalan kısımda, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak usulsüz avlanma yapıldığı ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçla olay yerine geldi. Bölgede su olunca 9 kişilik ekip 5 kilometre yürüyüp, güme kurulu alanda canlı mühre ile usulsüz avlanma yapıldığını tespit etti. Avcılar, tüfekle ekiplerin üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bir orman muhafaza memuru yaralandı. Yaralanma anı ise dron kamerasıyla kaydedildi. Avcılar, ayrıca ekiplerin kullandığı drona da ateş açarak düşürdü.

Ardından şüpheliler, avladıkları değişik türdeki yaklaşık 50 ördekleri toplayıp, atla kaçtı. Ekipler, durumu jandarmaya bildirdi. Düşürülen dron görüntülerinden avcıların Özgür A. (31) ile Hami Ü. (34) olduğu belirleyip, 2 kaçak avcıyı yakalayarak gözaltına aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan 2 kişi hakkında 50 ördek için 776 bin 374 TL idari para cezası uyguladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür A. ile Hami Ü., mahkemece tutuklandı.