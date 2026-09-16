Tuzla Anadolu Mahallesi'nde devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı
Tuzla Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi'nde seyreden 34 LOZ 988 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
Tuzla'da kontrolden çıkarak devrilen servis minibüsünün sürücüsü yaralandı.
Anadolu Mahallesi Kanuni Caddesi'nde seyreden 34 LOZ 988 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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