Tuzla Aydınlı\'da 2 katlı binanın çatı yangınını itfaiye söndürdü, mutfak tüpü çıkarıldı

Tuzla Aydınlı'da 2 katlı binanın çatı yangınını itfaiye söndürdü, mutfak tüpü çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tuzla Aydınlı'da 2 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve yanan çatıdaki mutfak tüpü ekiplerce dışarıya çıkarıldı.
Tuzla'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydınlı'da bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yanan çatıda bulunan mutfak tüpü ekiplerce dışarıya çıkarıldı.
Kaynak: AA
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