Tuzla Barış Manço Ortaokulu açıldı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Türkiye Yüzyılını bu okullardan yetişen çocuklarla inşa edeceğiz"
İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde, eğitime verilen desteğin bir göstergesi olarak Tuzla'ya yeni bir okul daha kazandırıldı. 16 sınıf, kapalı spor salonu ve çeşitli sosyal alanlarla donatılmış okul, eğitime başladı. Başkan Yazıcı, yaptığı yatırımların Türkiye'nin geleceğine yön vereceğini belirterek, "Türkiye Yüzyılını bu okullardan yetişen çocuklarla inşa edeceğiz" dedi.
Tuzla Belediyesi'nin 'Eğitim Kenti Tuzla' hedefiyle yürüttüğü eğitim projeleri arasına, 100 milyon TL yatırımla Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne kazandırılan Barış Manço Ortaokulu da eklendi. Tuzla'da tekli eğitim vizyonu doğrultusunda açılan okul; 16 sınıf, bir kapalı spor salonu, iki okul öncesi sınıfı, idari alanlar, dört atölye ve çok amaçlı bir salonu bünyesinde barındırıyor. Açılış törenine, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, okul yöneticileri, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "16 sınıflı Barış Manço Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdik. Burada ikili eğitim yapılıyordu, tekli eğitime geçildi. 6, 7 yeni okul inşaatı devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimi bizim için çok kıymetli; bu kapsamda 9 okul, 2 anasınıfı okulu yaptık. Bilim sanat merkezimizi de salı günü açıyoruz. Ama okullarımızı sadece açmakla bırakmıyor, boyasını, badanasını, bütün tadilatı, tamiratlarını da yapıp teslim ediyoruz. Eğitim materyalleri, bilişim sınıfları, laboratuvarlar, okulların dezenfeksiyonu hepsi antiseptik alana uygun olarak bütün çalışmalarımızı çocuklarımız için yapıyoruz. 50 bin öğrencimize kırtasiye yardımında da bulunuyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi belli bir sayıdaki çocuklarımızı okullarımızda tespit ederek her okulda 20-30 öğrencimize de öğle arasında yemek veriyoruz" şeklinde konuştu.
"Yaptığımız okul yatırımları bin 500 kreş yatırımına denk"
Başkan Yazıcı, şu ana kadar yapmış oldukları okul yatırımlarının bin 500 kreş yatırımına denk olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda 9 okul, 2 ana sınıfı ve açtığımız BİLSEM metrekare olarak hesaplanacak olursa, kreşler yapıp övünenler, onları da yapamayanlar; kreşlerin metrekaresini ölçerlerse, bin 500 kreş yapmış kadar büyük okullar yaptığımızı görürler. Sadece kreş yapmaya kalksak bin 500 tane kreşi şu ana kadar yapmış olurduk" dedi.
"Türkiye Yüzyılını bu çocuklarla beraber inşa edeceğiz"
Tuzla'ya başka yeni okullar kazandıracaklarının müjdesini de veren Başkan Yazıcı, "Eğitimin kıymetli olduğuna inanıyoruz. Geleceğimizi, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini, bağımsızlığını ve al bayrağı göklerde dalgalandıracak olan çocuklarımız, bu okullardan yetişecek ve Türkiye Yüzyılını bu çocuklarla beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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