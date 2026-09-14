Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü
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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Tuzla'nın ihtiyaçları, çözüm bekleyen sorunları ve ilçeye kazandırılması planlanan yatırımlar ele alındı.

(ANKARA) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede Tuzla'nın ihtiyaçları, çözüm bekleyen sorunları ve ilçeye kazandırılması planlanan yatırımlar ele alındı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile makamında bir araya geldik. Tuzla'mızın ihtiyaçlarını, çözüm bekleyen konularını ve ilçemize kazandırmayı hedeflediğimiz yatırımları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Tuzla'mız için her kapıyı çalmaya, her imkanı ilçemizin ve komşularımızın faydasına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Nazik kabulleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyorum."

Bingöl, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü - Son Dakika

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