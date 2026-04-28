Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

(İSTANBUL) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediyesi ile Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bingöl, "Can dostlarımızın uzman ekiplerce sağlıklı ve güvenli şartlarda tedavi edileceği, bakımlarının yapılacağı merkezimiz bir şifa ve sevgi yuvası olacak" dedi.

Başkan Bingöl, Akfırat'ta yapımı süren Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nde gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı. Bingöl, projenin tamamlandığında sahipsiz hayvanlar için önemli bir yaşam alanı olacağını vurguladı.

"3 sene boyunca çivi dahi çakılmamış"

Merkez sahasında detaylı incelemelerde bulunan Bingöl, projenin kapsamına ilişkin de bilgi verdi. Tuzla'da hem sokakların huzurunu hem de sahipsiz hayvanların yaşam hakkını korumayı hedeflediklerini belirten Bingöl, alanın 2021 yılında Tuzla Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirterek, "Yaklaşık 3 sene boyunca çivi dahi çakılmamış bir alandı" ifadelerini kullandı.

Serbest dolaşım alanı olacak

Yaklaşık 2 bin hayvan kapasiteli bir rehabilitasyon merkezi inşa ettiklerini ifade eden Bingöl, "Burada ameliyathanelerimiz olacak ve kısırlaştırma faaliyetlerini de bu alanlarda gerçekleştireceğiz. Ameliyat sonrası bakım ünitelerinde hayvanlarımız uluslararası standartlara uygun şekilde dinlenecek ve tedavi süreçleri tamamlanacak. Tesisimizi diğer merkezlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, serbest dolaşım alanlarında çok sayıda köpeğin konaklayabilecek olması. Aynı zamanda oyun alanlarıyla da desteklenecek" diye konuştu.

Projede iş birliğinin önemine dikkati çeken Bingöl, Vehbi Koç Vakfı'na katkılarından dolayı teşekkür ederek, Koç Pati Rehabilitasyon Merkezi'nin Tuzlalılar için hayırlı olmasını temenni etti.

Bin 400 köpek ve 500 kediye barınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilecek

Merkezin temeli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde atıldı. 75 dönümlük alan üzerine kurulan merkez, tamamlandığında aynı anda bin 400 köpek ve 500 kediye barınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunacak.

Doğal yaşam davranışlarının sürdürülebilmesi hedefleniyor

Hayvanların doğal yaşam davranışlarını sürdürebileceği şekilde tasarlanan merkezde; kısırlaştırma, aşılama ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra yatar hasta bakım alanları, yavrulu anne ünitesi, kedi evi, karantina binası, tedavi sonrası bakım alanları, mama ve ilaç depoları, idari bina ve açık alan patipark gibi birçok bölüm yer alacak.