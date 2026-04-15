Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor

(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, saha ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Bingöl, "Hizmetlerimizi yerinde inceledik, ihtiyaçları dinledik, komşularımızın destek ve sevgisinden güç aldık. Daha güzel bir Tuzla için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Gün boyunca farklı noktalarda temaslarda bulunan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, esnafı ziyaret ederek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Sahadaki buluşmaların çalışmalarına yön verdiğini belirten Bingöl, "Tuzla için çok çalışıyoruz. Sahada komşularımızla her buluşmamız, çok daha güzel işler yapmamız için bize ilham veriyor, yol gösteriyor. Hep birlikte emekle, gayretle yürümeye devam" dedi.

Şifa Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Bingöl, bölgede hayata geçirilen hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Ücretsiz spor salonunun hizmete açıldığını hatırlatan Bingöl, "Şehit Sezgin Zorba Parkı'nı yeniledik, içine Tuzla Mekan Kafe'yi kazandırdık. Ayrıca Çayırova Marmaray'a ücretsiz ring seferi başlattık" diye konuştu. Başkan Bingöl, "Teşekkürler Şifa Mahallesi... Tuzla'mızın her mahallesinde olduğu gibi Şifa'da da hizmetlerimizi yerinde inceledik, ihtiyaçları dinledik, komşularımızın destek ve sevgisinden güç aldık. Daha güzel bir Tuzla için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise ulaşım hizmetlerine dikkat çekerek, "O çok önemliydi hatta. Bence insanlar en çok ondan mağdurdu. Çünkü Marmaray'ın olduğu yer biraz tenha bir yer. İnsanlar ulaşım açısından baya rahatladı" dedi.