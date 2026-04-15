Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 10:10  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, saha ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Bingöl, "Hizmetlerimizi yerinde inceledik, ihtiyaçları dinledik, komşularımızın destek ve sevgisinden güç aldık. Daha güzel bir Tuzla için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Gün boyunca farklı noktalarda temaslarda bulunan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, esnafı ziyaret ederek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Sahadaki buluşmaların çalışmalarına yön verdiğini belirten Bingöl, "Tuzla için çok çalışıyoruz. Sahada komşularımızla her buluşmamız, çok daha güzel işler yapmamız için bize ilham veriyor, yol gösteriyor. Hep birlikte emekle, gayretle yürümeye devam" dedi.

"Daha güzel bir Tuzla için birlikte çalışıyoruz"

Şifa Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Bingöl, bölgede hayata geçirilen hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Ücretsiz spor salonunun hizmete açıldığını hatırlatan Bingöl, "Şehit Sezgin Zorba Parkı'nı yeniledik, içine Tuzla Mekan Kafe'yi kazandırdık. Ayrıca Çayırova Marmaray'a ücretsiz ring seferi başlattık" diye konuştu. Başkan Bingöl, "Teşekkürler Şifa Mahallesi... Tuzla'mızın her mahallesinde olduğu gibi Şifa'da da hizmetlerimizi yerinde inceledik, ihtiyaçları dinledik, komşularımızın destek ve sevgisinden güç aldık. Daha güzel bir Tuzla için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise ulaşım hizmetlerine dikkat çekerek, "O çok önemliydi hatta. Bence insanlar en çok ondan mağdurdu. Çünkü Marmaray'ın olduğu yer biraz tenha bir yer. İnsanlar ulaşım açısından baya rahatladı" dedi.

Kaynak: ANKA

Eren Ali Bingöl, Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Bingöl, Tuzla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

12:37
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek’ten “Sonuna kadar gidilsin“ talimatı
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge! Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:43:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.