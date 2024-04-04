CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, seçimi kazandı ve mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gidiyor

AKP'li rakibine yaklaşık yüzde 12 fark atarak seçimi kazanan CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gidiyor. Bingöl'ün mazbatasını aldıktan sonra akşam saatlerinde de görevi devralacağı öğrenildi.
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Giresun'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilen 4 baykuş yavrusu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Bulancak ilçesinde doğaya salındı. Bir yavrunun rehabilitasyonu ise hala devam ediyor.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk, köylüler tarafından kurtarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturmada, 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklanmasına karar verildi. Diğer 4 şüphelinin gözaltı işlemleri ise devam ediyor.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Kocaeli'de Darıca ve Gebze arasında hizmet verecek metronun durak şantiyesinde yangın çıktı. Dumandan göz gözü görmezken yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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