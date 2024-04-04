CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, seçimi kazandı ve mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gidiyor

Giresun'da tedavi edilen 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

Giresun'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilen 4 baykuş yavrusu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Bulancak ilçesinde doğaya salındı. Bir yavrunun rehabilitasyonu ise hala devam ediyor.