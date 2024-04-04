CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, seçimi kazandı ve mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gidiyor - Son Dakika
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CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, seçimi kazandı ve mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gidiyor

AKP'li rakibine yaklaşık yüzde 12 fark atarak seçimi kazanan CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gidiyor. Bingöl'ün mazbatasını aldıktan sonra akşam saatlerinde de görevi devralacağı öğrenildi.

04.04.2024 16:48  Güncelleme: 16:51
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AKP'li rakibine yaklaşık yüzde 12 fark atarak seçimi kazanan CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gidiyor. Bingöl'ün mazbatasını aldıktan sonra akşam saatlerinde de görevi devralacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, seçimi kazandı ve mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gidiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, seçimi kazandı ve mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gidiyor - Son Dakika
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