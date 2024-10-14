Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Sokak Hayvanları İçin Barınak Yapımındaki Sorunları Açıkladı

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sokak hayvanları için barınak yapılmasının tasarruf tedbirlerine takıldığını belirterek, "İlçe belediyelerine 'Türkiye'deki tüm belediyelere barınak yapacaksın' deniliyor, bize bütçe verilmiyor. Bu da yetmiyor, barınağın bazı imalat türlerinde tasarruf tedbirlerine takılıyorsunuz. Bir yandan yapın diyorsunuz, bir yandan izin vermiyorsunuz" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl Sözcü TV"de Simge Fıstıkoğlu'nun konuğu oldu. Fıstıkoğlu'nun gündeme ilişkin kadın cinayetleri ve hayvan katliamlarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Eren Ali Bingöl, yerel yönetimlerin bu konulardaki yol haritasını değerlendirdi. Programda Bingöl, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde Tuzla Belediyesi'nin bir barınağının olmadığını fark ettik. Sokak hayvanları sorunu iki taraflı olarak değerlendirmek lazım. Birinci tarafı, tabi ki bu hayvanların yaşamlarını sürdürebileceği sağlıklı ortamların kurulması. İkinci tarafı da sabah işe giderken, akşam işten gelirken, sabah namazına giderken, çocuğu okuldan dönerken insanların sokakta sokak hayvanların saldırısına uğrayabileceği gerçeği. İki taraflı olan bu işte iki tarafın da memnun olabileceği daha önemlisi sokak hayvanlarının çok daha sağlıklı ortamlarda kalacağı bir ortamda kalmaları gerekir. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Belediyelerimiz bunu yapabilir ama belediyelerimize de hükümet tarafından, devletin diğer kurumları tarafından, Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından destek verilmesi gerekir. Tabii ki bu bir bahane değil. Bu konuda bütün adımları atıyoruz. Göreve geldiğimizde 75 dönümlük bir arazinin tahsisli olduğunu gördük ve barınak yapımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte çalışmalara başladık.

Uluslararası standartlara uygun barınakların yapılması birinci aşama olarak. Ama asla hiçbir canı öldürmeden yapacağız. Sadece barınağı değil kısırlaştırmayı da konuşmalıyız. Bu iki kutuplu gibi görünüyor ama bu işin kutubu yok. Sosyal belediyecilik kapsamında gereği yapılması gereken bir iş."

"Tuzla'da kreş yurt ve ışıklandırma ve ulaşım sorunlarını çözmeliyiz"

Programda spiker Simge Fıstıkoğlu, Bingöl'e kadına yönelik şiddet konusunu da hatırlatarak, "Yerel yönetimler kadın cinayetleri konusunda ne yapacak, Tuzla Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmaları neler" diyesordu. Başkan Bingöl, şu yanıtı verdi:

"Erkeklerin eşitlikçi bir bakış acısın kazanması her şeyden önemli. Biz bu konuda ciddi bir çalışma başlattık. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin Öz Savunma Atölyesi ve Şiddeti Önleme kurslarını Tuzla'da başlattık. Burada hukuki hakları, kadınların sokakta ve evde karşılaşacağı sorunları, kendilerini bireysel olarak saldırılara karşı koruyabilmelerini öğretiyoruz. Sertifikalı bir eğitim olarak Tuzlamızda çok yaygın bir şekilde ücretsiz bir halde vereceğiz. Kendi ilçemizde ve kendi sorumluluk alanımızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu işin ikinci aşaması olarak da annelerimiz için Tuzla'da belediye özelinde hiç kreş yoktu. Bu ayın sonunda 4 kreş temelimiz olacak. 17 mahallemizde açacağız bunu. Tuzla'da kreş yurt ve ışıklandırma ve ulaşım sorunlarını çözmeliyiz."

"Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni kamuoyunun daha detaylı olarak çokça tartışması gerekiyor"

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin kamuoyunca daha detaylı olarak tartışılması gerektiğini kaydeden Eren Ali Bingöl, "Uygulama sorunlarımız var. Bu noktada Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni kamuoyunun daha detaylı olarak çokça tartışması gerekiyor. Çünkü bazı alanlar var yasaklanmış, belediye olarak müdahale edemediğimiz.

Mesela üst yapı yapamıyoruz. Kreş yapıyoruz desek tasarruf tedbirlerine takılıyoruz. İhale ile yapamıyoruz, biz üstleniyoruz dediğimizde yapamıyoruz. Bağışçı bularak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Protokol imzalayarak belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapıyoruz.

Barınaklarda bile düşünebiliyor musunuz? İlçe belediyelerine 'Türkiye'deki tüm belediyelere barınak yapacaksın' deniliyor, bize bütçe verilmiyor. Bu da yetmiyor, barınağın bazı imalat türlerinde tasarruf tedbirlerine takılıyorsunuz. Bir yandan yapın diyorsunuz, bir yandan izin vermiyorsunuz."