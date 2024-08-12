Tuzla Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Düzenlemesine Tepki Gösterdi

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, kamuoyunda hala tartışılan sokak hayvanları düzenlemesine tepki gösterdi. Bingöl, "İki cihanda hesabını veremeyeceğimiz bu vebali almayacağız" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sokak hayvanlarını hedef alan tartışmalı Hayvan Pakları Yasası'nda değişiklik yapan yasaya karşı çıktıklarını söyledi. Bingöl, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sokak hayvanlarına yönelik yeni projelerinin olduğunu duyurdu. Birçok proje hayata geçireceklerini belirten Bingöl, 75 dönümlük bir alanda Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kuracaklarını da söyledi. Başkan Bingöl, "Ortak akılla, bilimle ve içimizdeki merhametle hem sokaklarımızın güvenliğini sağlayacağız hem de can dostlarımızı hayatta tutacağız" diye konuştu.

Bingöl, şöyle devam etti:

"Sevgili Tuzlalılar, Meclis'ten hepimizin itiraz ettiği çok tartışmalı bir katliam yasası çıktı. Sonuçlarını ise sosyal medyada içimiz kan ağlayarak izledik. En baştan belirteyim, biz iki cihanda hesabını veremeyeceğimiz bu vebali almayacağız, almıyoruz. Hepimiz çocuklarımızın güvenliğini düşünüyoruz. Hepimiz merhamet sahibiyiz. Hepimiz hayvanseveriz. Bu konuda kutuplaşmak, ayrışmak sorunu çözmez, büyütür. Üstüne huzurumuzu kaçırır. Biz bunu istemiyoruz. Evet, köpek nüfusunun kontrol altına alınması gerekiyor. Bu bir ihtiyaç ama önce bunun sebebini doğru teşhis etmemiz gerekiyor.

"Sorunun kaynağı, geçmişteki kötü yönetim"

Neden Tuzla'da başka ilçelere göre daha çok köpek olduğunu anlatayım isterseniz. Bizden önce Tuzla Belediyesi'nin bir veterinerlik müdürlüğü dahi yoktu. Çok az sayıda köpek kısırlaştırılıyordu. Rehabilitasyon merkezi ve tedavi merkezi yoktu. Hayvanseverlerin gönüllü çabası dışında dişe dokunur hiçbir şey yapılmamıştı. Yani sorunun kaynağı geçmişteki kötü yönetimdi. Peki, biz ne yapıyoruz? Söz verdiğimiz gibi veterinerlik işleri müdürlüğümüzü kurduk. Sokaktaki hayvanların bakım ve denetimini yapmaya başladık. Kısırlaştırmaya başladık. 2024 yılının ilk 7 ayında 350'den fazla operasyon, bin 500'den fazla tedavi ile geçmiş yıllara göre 10 kat daha fazla hizmet etmeye başladık. STK'larımız ile diyaloğumuzu arttırdık. Komşularımızı da çözüme dahil etmeye başladık.

75 dönümlük araziye hayvan rehabilitasyon merkezi

Ancak yetmez. Yıllardır tahsis edilmiş, ancak hiçbir şekilde adım atılmamış 75 dönümlük bu araziye, Tuzla'nın en büyük hayvan rehabilitasyon merkezini açmak üzere yakın zamanda inşaatlara başlıyoruz. İki adet hayvan ambulansını hizmete alıyoruz. Kedi bakım evini yenileyeceğiz. Kapasiteyi arttırıyoruz.

"Bu dayanışma tüm ülkeye örnek olacağını umuyorum"

Geniş kapsamlı kısırlaştırma ve sahiplenme kampanyaları başlatarak hep birlikte Tuzla'ya yakışır bir dayanışma göstereceğiz. Bu dayanışma tüm ülkeye örnek olacağını umuyorum. Bizler, 'Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü' diyen bir milletiz. Sorunlarımızı insanca ve medenice çözeriz. Ortak akılla, bilimle ve dahası içimizdeki merhametle hem sokaklarımızın güvenliğini sağlayacağız hem de can dostlarımızı hayatta tutacağız. Tuzlalıların sağduyusu ve dayanışmasına güveniyorum. Tuzlamızın sokaklarını tek bir can dahi almadan çok daha güvenli hale getireceğiz, bize güvenin."