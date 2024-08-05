Tuzla Belediyesi, AÇEM öğrencilerine yaz tatili gezileri düzenliyor

Güncel

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM) öğrencileri ve velilerine yönelik düzenlediği Akvaryum ve Ormanya turları ile yaz tatilini renkli ve öğretici hale getiriyor.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen gezilerin ilki, Şifa Park AVM ve Şifa Kültür Merkezi AÇEM öğrencileri için Ormanya'da gerçekleştirildi. Etkinliklerin ikinci gününde ise Şifa Park AVM AÇEM'de eğitim gören 26 anne ve yaklaşık 30 çocuk, Tuzla Marina Akvaryum'u ziyaret etti.

Gezi programı Emlak Konut, İçmeler, Aydınlı, Mimarsinan, Yayla ve Orhanlı AÇEM'lerdeki öğrencilerin de Ormanya ve Akvaryum'a götürülmesiyle devam edecek.