Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nden Yaz Okulu Etkinliği

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM), yaz okullarında eğitim gören öğrenciler için 'Okul Dışarda Günü' programı düzenledi. Program kapsamında yaklaşık 700 çocuk ve annesi, çömlek, uçurtma, kinetik kum, su oyunları, sokak oyunları gibi birçok atölye çalışmasına katıldı.

Tuzla Belediyesi, annelere ve çocuklarına yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Okul Dışarıda Günü' etkinliği ile çocuklar, eğlenip yeni bilgiler öğrenerek çeşitli alanlarda deneyim kazandı. Anneler ise hem dinlenme hem de havuza girme fırsatı buldu.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Bilge, çocuklar ve anneleri için farklı bir atmosfer hazırladıklarını belirterek, "Yaz döneminde bu iki günü farklı ve eğlenceli değerlendirmelerini istedik. AÇEM'deki öğrencilerimiz bu vesileyle farklı bir gün geçirmiş oldu" dedi.

Yaz okulunda yüzme kursları

AÇEM Koordinatörü Türkan Gürses Gürgen ise yaz okulu kapsamında öğrencilerin haftada 2 gün 3'er saat eğitim aldıklarını hatırlatarak, "Aynı zamanda anneleri de talep ettikleri kurslar doğrultusunda yönlendiriyoruz. Çocuklar ana sınıfı eğitimi alırlarken anneleri de dilediği kurslarda hem sosyalleşiyorlar hem de kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Yaz okulu kapsamında annelerimiz için aynı zamanda yüzme kursları da mevcut" diye konuştu.

Okul mesaisi eğlenceye dönüştü

Yaklaşık 700 çocuğun yer aldığı yaz dönemi etkinlileri için Şifa Kültür Merkezi Sorumlusu Sinem Özkul, öğrenci velileri ile birçok farklı eğitime imza attıklarını ifade etti. Özkul, "Tuzlalı minikleri sabah ve öğlen grubu olarak iki ayrı zaman diliminde ağırlıyoruz" dedi.