Tuzla Belediyesi Gençlere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Sunuyor

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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, YKS Tercih Danışma Günleri ile ilçenin dört bir yanında gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Çeşitli mahallelerde kurulan stantlarda uzman eğitmenler, öğrencilerin YKS puanına göre tercihlerinde ücretsiz yardımcı oluyor.

Tuzla Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl da üniversite adayları için tercih günlerini başlattı. 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen YKS Tercih Danışma Günleri'nde öğrenciler, uzman öğretmenler eşliğinde doğru tercih yapma imkanı buluyor.

Tuzla Gençlik Merkezi'nin Ana Binası'nda (TUZGEM) her gün sabah 09.00 akşam 17.30 arasında hizmet veriliyor. Hizmet; Akfırat Mahallesi, Tepeören Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Fatih Mahallesi, Postane Mahallesi, Tuzla Port, Cami Mahallesi, Tuzla Marina, Mescit Mahallesi, Aydınlı Mahallesi, Orta Mahallesi, Orhanlı Mahallesi, Aydıntepe Mahallesi, İçmeler Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Şifa Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Yayla Mahallesi'nde kurulan stantlarda devam ediyor.

Başkan Eren Ali Bingöl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin gelecekteki kariyer yolculuklarına sağlam adımlarla başlamalarını desteklemek, en büyük önceliğimizdir. Uzman eğitmenlerimizle sunmuş olduğumuz bu ücretsiz danışmanlık hizmeti, gençlerimizin doğru bilgiye ulaşmalarını ve en uygun tercihleri yapmalarını sağlıyor. Hep birlikte, onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tüm adaylarımızı, bu önemli süreçte bize başvurmaya ve destek almaya davet ediyorum" dedi.