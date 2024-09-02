Tuzla Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi Öğrencileri Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi Öğrencileri Unutulmaz Bir Konser Verdi

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi öğrencileri, ilçede unutulmaz bir konsere imza attı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 'Tuzla'da sanat, müzikle öne çıkmalı. Ekonomik krizin bu noktaya geldiği bu dönemde en azından biz Tuzlalılar, sanatla da müzikle de besleniyor olmamız lazım' dedi.

02.09.2024 12:12  Güncelleme: 12:43
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi öğrencileri, ilçede unutulmaz bir konsere imza attı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla'da sanat, müzikle öne çıkmalı. Ekonomik krizin bu noktaya geldiği bu dönemde en azından biz Tuzlalılar, sanatla da müzikle de besleniyor olmamız lazım" dedi.

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan gençler, ilçenin geleceğini sanatla şekillendirmeye devam ediyor. Gençlik Gemisi Güvertesi'nde düzenlenen etkinlikte gençler, sokak müziğini bu kez denize taşıdı. Gençlerin sahne performansı için Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sanatın her yaşta insanın hayatında önemli bir rol oynadığını ve gençlerin sanatsal yeteneklerini desteklemenin ne denli değerli olduğunu vurguladı. Eren Ali Bingöl, şöyle devam etti:

"Buradaki arkadaşlarımız muazzam derecede profesyoneller. Tarihi Çeşme Meydanı'nda dinledim onları. Gerçekten çok etkilendim. 'Sokakta Müzik Var' diye bir etkinlikle başladık önce 40 paftada. Şimdi teknedeyiz. Bundan sonra başka alanlarda daha çok göreceğiz. Yani ansızın karşınıza çıkabilirler ki biz de bunu istiyoruz. Tuzla'da sanat, müzik öne çıkmalı. Ekonomik krizin bu noktaya geldiği bu dönemde en azından biz Tuzlalılar, sanatla da müzikle de besleniyor olmamız lazım. Çünkü sosyalleşmek artık büyük paralar. Bir araya gelmek, aile olarak etkinlik yapmak çok kıymetli. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi Öğrencileri Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi Öğrencileri Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
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