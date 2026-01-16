Tuzla Belediyesi'nden Fotoğrafçılık Atölyesi

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, fotoğrafçılığa ilgi duyan vatandaşları bir araya getiren kapsamlı bir Fotoğrafçılık Atölyesi düzenledi. Tuzla'nın farklı sokak ve mekanlarında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, hem teorik bilgi edindi hem de öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyenin ilk bölümünde, temel fotoğrafçılık teknikleri detaylı şekilde ele alındı. Fotoğraf makinesi türleri, objektif seçimi, ışık kullanımı, kadraj oluşturma ve yardımcı ekipmanlar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin uygulama bölümünde ise katılımcılar, edindikleri teorik bilgileri, Tuzla sokaklarında pratiğe döktü. Doğru ışık yakalama, kompozisyon oluşturma ve anı kadrajlama gibi konularda birebir yönlendirme alan fotoğraf tutkunları, gerçek çekim deneyimi yaşayarak kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Atölyeye katılan fotoğraf meraklılarından Ayşe Yılmaz, etkinlikle ilgili, "Fotoğrafçılıkla ilgileniyordum ama teknik konularda eksiklerim vardı. Burada hem teorik bilgileri öğrendik hem de sahada uygulama yaptık. Çok faydalı bir eğitim oldu" dedi.

Fotoğraf tutkunları için atölye çalışmaları devam ediyor. Katılımcılar, objektiflerine Tuzla'nın tarihi sokaklarını yansıtarak unutulmaz fotoğraf anıları biriktirecek. Bir sonraki etkinlik, 17 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Tuzla Mercan Sahil'de gerçekleştirilecek. Katılım için kayıtlar ise 'etkinlik.tuzla.bel.tr' adresinden yapılabilecek.