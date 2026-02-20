Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, İlk İftarda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, İlk İftarda Vatandaşlarla Buluştu

20.02.2026 15:07  Güncelleme: 16:00
Tuzla Belediyesi, ramazan ayı boyunca 5 farklı noktada iftar çadırları kurarak Tuzlalıları bir araya getirdi. Başkan Eren Ali Bingöl, iftar geleneğinin önemini vurguladı.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, ramazan ayı boyunca hizmet verecek 5 farklı noktadaki iftar çadırlarında Tuzlalıları aynı sofrada buluşturdu. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ramazan ayının ilk iftarında çadırlarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Tuzla Belediyesi, ramazan ayı boyunca 5 farklı noktada hizmet verecek iftar çadırlarını kurdu. Tuzla, Ramazan'ın ruhunu yansıtacak şekilde ışıklandırıldı ve süslemeler yapıldı. Ramazan'ın ilk iftarında Tuzlalılarla buluşan Başkan Bingöl, "Aynı sofrada buluştuk. Dualarımızın, paylaştığımız sohbetin, lokmaların kıymeti bir başka. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Birliğimiz daim olsun" dedi.

Ramazan hane ziyaretleri kapsamında Toruk ailesinin misafiri olan Bingöl, "Dualarımızı paylaştık, hal hatır sorduk. Tuzla'da gönül bağlarımızı büyütmeye, hanelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tuzla'daki iftar çadırı alanları

Ramazan ayında Tuzla Devlet Hastanesi'nin yanında kurulacak park alanında günlük bin kişiye iftariyelik ikramı yapılacak.

Mimar Sinan Mahallesi Emiroğlu Caddesi'nde, Tuzla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yanında kurulacak alanda ise günlük 500 vatandaş iftar yapabilecek. Aydınlı Mahallesi Salı Pazarı'nda salı günleri bin, diğer günlerde ise 350 kişiye iftariyelik dağıtılacak.

Şifa Park AVM Düğün Salonu'nda günlük 500, Tuzla Yaşam Aydınlı Otopark Alanı'nda ise günlük 400 vatandaşa iftar verilecek.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
