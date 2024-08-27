Tuzla Belediyesi Sabah Sporlarıyla Vatandaşlara Enerjik Başlangıç

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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, ilçe sakinlerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla sabahları spor etkinlikleri düzenlemeye başladı. Her gün farklı mahallelerde gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlara güne enerjik ve zinde bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

Tuzla Belediyesi'nin her sabah saat 07.30'da, ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği spor etkinlikleri ile vatandaşlar güne enerjik başlıyor. Açık alanlardaki etkinlikte mahalle sakinleri sabah egzersizi yaparak fiziksel ve mental olarak hem güne erken başlıyor hem de komşularıyla keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

"Sabah sporları ile Tuzla'nın her köşesine enerjik bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz"

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bu projeyle vatandaşların sağlığını desteklemeyi ve toplumsal yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Bingöl, "Sabah sporları ile Tuzla'nın her köşesine enerjik bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Herkesin katılabileceği bu etkinliklerle Tuzlalı komşularımızın hem spor alışkanlıklarını artıracağız hem de sosyal bağları güçlendireceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar, sabah sporları hakkında detaylı bilgi ve program takvimi için Belediye'nin resmi web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından duyuruları takip edebiliyor.

Tuzla'daki sabah sporu programının gün ve saatleri şöyle:

Mimar Sinan Spor Kompleksi- Pazartesi - Çarşamba: 07.30

Hacetdere Yaşam Vadisi -Pazartesi - Çarşamba - Cuma - Cumartesi: 07.30

Tuzla Sahil- Salı - Perşembe: 07.30

Tuzla Belediye Stadı (İçmeler Mahallesi)- Salı – Perşembe: 07.30