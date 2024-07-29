Tuzla Belediyesi Ücretsiz Gün Batımı Seferleri Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi'nin ücretsiz düzenlediği "Gün Batımı Seferleri" her cumartesi ilçelileri denizle buluşturmaya devam ediyor. Canlı müziğin Adalar manzarası ile bir araya geldiği etkinliklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Tuzla Belediyesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde, ilçelileri gün batımı ile buluşturmaya devam ediyor. Ada manzaralı turlarda Tuzlalılar, yazın keyfini ikramlar ve canlı müzik eşliğinde çıkarıyor.

Başkan Eren Ali Bingöl, etkinliğe ilişkin "Tuzla Belediyesi olarak, yazın keyfini en üst seviyeye çıkarmak ve vatandaşlarımıza unutulmaz anlar yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Gün Batımı Seferleri büyük ilgi görüyor. Ayrıca, yakın zamanda başlayacak Tuzla-Pendik-Adalar feribot seferlerinin, bölgeye canlılık kazandıracağına ve Tuzla'nın cazibesini artıracağına inanıyorum. Bu yaz, hem denizin hem de gün batımının tadını birlikte çıkaracağız" dedi.

Kimler katılabilir

Gün Batımı Seferleri için ilçe dışından yapılan başvurular kabul edilmiyor. 18 yaş üstü bireylerin öncelikli olarak sisteme üye olması zorunlu tutuluyor. Üyelik sonrası sisteme giriş yapıldıktan sonra istenilen etkinliğe katılım sağlanabiliyor. 18 yaş altı çocukların kayıtları veli üyelik panelinden "Çocuklarım" kısmından eklenerek yapılabiliyor.

Etkinlik için toplanma ve hareket alanı Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önü olarak belirlendi. Geminin hareket saati ise 19.30 olup, yaklaşık iki saat olarak planlanan etkinliğe katılacakların kimliklerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Kontenjanla sınırlı olan Gün Batımı Seferleri'ne İstanbullu vatandaşlar 'etkinlik.tuzla.bel.tr' adresinden başvurabilecek. Turlar, Adalar feribot seferlerinin başlayacağı zamana kadar devam edecek.