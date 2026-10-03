Tuzla\'da 32 kişilik işçi konteynerlerinde çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

TUZLA'da bir inşaat alanında işçilerin kaldığı 32 kişilik konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Çalışmalar dronla görüntülendi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Toplam 32 kişinin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteynerlerde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Konteynerler ve yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.