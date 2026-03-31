Tuzla'da "Atıktan Sanata Dönüşüm" Yarışmasının Kazanları Belli Oldu

(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında "Atıktan Sanata Dönüşüm" yarışması düzenlendi. Üç ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilen yarışma sonucunda, ilk 50'ye giren çalışmalar arasından 46 eser sergilenmeye hak kazandı.

Tuzla Belediyesi, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında "Atıktan Sanata Dönüşüm" yarışması düzenlendi. İstanbul genelinde birçok kişinin başvurduğu yarışmada, eserlerde en az yüzde 80 geri dönüşüm ya da atık malzeme kullanılması şartı arandı. Değerlendirme sonucunda ilk 50'ye giren çalışmalar arasından 46'sı sergilenmek üzere seçildi. Sergi ve ödül töreni, 30 Mart Pazartesi günü Tuzla Yaşam Aydınlı'da gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yarışmada dereceye giren ve eserleri sergilenmeye hak kazanan tüm katılımcıları tebrik etti. Çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam farkındalığının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yarışma; 8-15 yaş, 16-24 yaş ve 25 yaş ve üzeri olmak üzere üç kategoride yapıldı. Yarışmaya bireysel katılım kabul edilirken, her katılımcı en fazla iki eserle başvurabildi. Ayrıca eserlerin en az yüzde 80'inin geri dönüşüm ya da atık malzemelerden oluşması şartı arandı.

Birinciler ödüllerini aldı

8-15 yaş kategorisinde, "Yüzleşme" adlı eseriyle birincilik elde eden Başaksu Yılmaz bisiklet, "Dünya'nın Çığlığı" adlı eseriyle ikincilik elde eden Deniz Efe Dere tablet, "Atıkların Gölgesindeki Yaşam" eseriyle üçüncü olan Beril Ataş ise akıllı saat kazandı. 16-24 yaş kategorisinde, "Çöpçü Ejderha" eseriyle birinci olan Deniz Alp Arslan PlayStation 5, "Nefessiz Balıklar" eseriyle ikinci olan Fatma Çetin tablet, "Kurtarıcı Melek" eseriyle üçüncü olan Kaan Çavuşoğlu ise akıllı saat kazandı. 25 yaş ve üzeri kategorisinde ise "Suyun Nidası" adlı eseriyle birinci olan Aliye Demirtola elektrikli bisiklet, "Balık" eseriyle ikinci olan Şinasi Yelkenci dizüstü bilgisayar, "Dünya Kime Emanet" adlı eseriyle üçüncü olan Selma Kaya Aygün ise tablet kazandı. 20 kişi ise mansiyon ödülü olan Tuzla Viaport Tema Park bileti kazandı.

Mansiyon ödülü kazanan yarışmacıların isimleri şöyle sıralandı:

Alper Böyük, Azra Sucu, Besra Özkaya, Burhanettin Bedir, Derin Maysa Dalgakıran, Doğukan Berat Bayındır, Emir Berke Akbayrak, Erdoğan Emre Esen, Fatma Sezer, Kerem Aydın, Medine Çepni, Nazen Düldül, Nisa Semiz, Nurcan Semiz, Saime Billur Türkoğlu Phelps, Saniye Soyal, Sare Davet, Şengül Yıldız, Tuğçe Kuvet, Zeynep Sena Büyükbayraktar.

46 eser sergideki yerini aldı

8 Mart 2026 tarihinde Tuzla Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden başlayan başvuruların ardından, yapılan değerlendirme sonucunda ilk 50'ye giren eserlerin sergilenmesine karar verildi. 87 kişinin başvurduğu yarışmada 46 eser sergideki yerini aldı. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Okan Üniversitesi'nin katkı sağladığı yarışmaya, üniversitenin Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Jüri üyeleri Nilgün Akso, Demet Altun, Şenel Çevgen ve Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Reşat Başar ile Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selçuk Artut'a tema bağış sertifikası takdim edildi.