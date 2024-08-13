Tuzla'da Çocuklar Denizle Buluşuyor - Son Dakika
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Tuzla'da Çocuklar Denizle Buluşuyor

Tuzla Belediyesi'nin 'Tuzla'da her çocuk denizle buluşsun' projesi kapsamında 10-15 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz kano eğitimi veriliyor. Proje ile çocuklar denizle tanışmanın heyecanını yaşıyor ve kendi yeteneklerini keşfediyor.

13.08.2024 15:24
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi'nin 'Tuzla'da her çocuk denizle buluşsun' hedefiyle hayata geçirdiği proje kapsamında ücretsiz kano eğitimi verilirken, 10-15 yaş arasındaki çocuklar, denizle ilk kez tanışmanın heyecanını yaşıyor.

Tuzla Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje kapsamında  ilçede denizle buluşamamış 10-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz kano, kürek ve dragon bot eğitimleri başladı. Deniz Yıldızı Spor Kulübü ve Deniz İzcileri Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen projede çocuklar, ilk kez kano ve dragon bot ile tanıştı. Katılımcılar, yaklaşık bir ay boyunca haftada 3'er gün eğitim alacak. Proje ile çocukların iyi birer denizci olarak yetişmesinin yanı sıra kendi yeteneklerini de fark etmeleri amaçlanıyor.

Deniz Yıldızı Spor Kulübü Melih Yıldız, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Burası bir denizci şehri, denizciliğin başkenti diyoruz hatta. Türkiye'de suyun merkezi burada. Su ile uğraşan herkes burada. Sanayisi, okulları burada. O yüzden amatör olarak alt yapımızın daha iyi olması gerekiyor. Bu etkinliği de belediye ile 'Çocuklarımızı su ile nasıl buluştururuz?' diye düşünerek başlattık. Daha önce hiç denizle buluşmamış kardeşlerimiz, çocuklarımız var. 'Onları da sizin aracılığınızla su ile buluşturmak istiyoruz' dediler. Uzun süredir üzerinde çalışıyorduk. Bugün ilk çalışmalarımız fidesini verdi. 'Deniz küreği ve dragon bot etkinliği nasıl yapılır, kürek nasıl çekilir?' eğitimini vereceğiz."

"Suya ulaşamamış çocuklarımızı getiriyoruz"

Belediye'nin Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü'nü ziyaret ederek böyle bir projeyi başlatmalarını tebrik eden Yıldız, "Bize kadar gelip 'Bunu nasıl yapabiliriz?' demeleri biz gururlandırdı. İnşallah bu yönetimler beraber suya biraz daha gireceğimizi düşünüyorum. Servisle yukarı mahallelerimizde suya ulaşamamış çocuklarımızı getiriyoruz. 'Can yeleği nasıl giyilir, kürek nasıl çekilir?' gibi geldiklerinden beri bir sürü soru soruyorlar. Deniz kenarında olmaları bile onları mutlu etti" dedi.

Kürek sporu ilk kez tanışan ve beğendiğini söyleyen Azra Sümeyra Çetinkara, "İlk başta çok korktum düşeceğim zannettim ama sonra çok güzel olduğunu anladım. Çok beğendiğim bir daha geleceğim" diye konuştu. Yine kanoya binerek bir ilk yaşayan isimlerden Mert Eren Çatal ve Ada Tatlı da korkularını aştıklarını ve bu sporu çok sevdiklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Çocuklar Denizle Buluşuyor - Son Dakika

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