Tuzla'da Deniz Festivali ile Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

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(İSTANBUL) - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yılı, Tuzla'da "Deniz Festivali" ile kutlandı. Dalış etkinlikleri, deniz kürek yarışları ve birçok aktivitenin yer aldığı festivalde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Deniz kenti Tuzla'da, denize küskün komşularımızı denizle, plajlarla buluşturacağız" dedi.

Tuzla Belediyesi, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na özel bir festival düzenledi.

Gemi Gençlik Merkezi'nin önünde gerçekleştirilen festivalde dalış etkinliği, deniz kürek yarışları, bando gösterisi, dragon bot yarışları ve 'Atıksız Dünya' sergisi gibi çeşitli aktiviteler yer aldı. Festivalde yarışan ve dereceye giren sporcuların ödülleri, Başkan Bingöl ve eşi Ayşegül Bingöl tarafından takdim edildi.

Deniz Festivali'nin ödül töreninde konuşan Bingöl, şunları söyledi:

"Tuzla bir deniz kenti ama maalesef denizle buluşamıyor. Tuzla denizle buluşamadığı gibi deniz ve denizcilikle ilgili sporlara da amatör sporlara da ulaşamıyor. Tuzlalılar Tuzla'nın sahiline geliyor, orada biraz yürüyor, çay içiyor ve günü orada sonlandırıyor. Artık böyle olmasın. Denizcilik Tuzla'da birinci önceliğimiz olacak. İlçemizde denizcilikle alakalı birçok sivil toplum kuruluşu var. Onlar yıllarca 'mış gibi' yapıldı, 'destekleniyormuş' gibi gösterildi ama hiçbir zaman doğru düzgün bir destek alamadılar. Bundan sonra böyle olmayacak. Gençlerimiz, çocuklarımız ve Tuzlalı komşularımızı denizle buluşturacağız. Tuzla Belediyesi ilgili sivil toplum kuruluşlarını destekleyecek. Yıllarca buluşamadık ama artık buluşacağız. Denizcilik simgemiz olduğu için Tuzla'da birinci önceliğimiz olacak."