Tuzla'da düğün konvoyu yapan 5 sürücüye ceza kesildi

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Tuzla'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 sürücüye 4 bin 830 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 8 Eylül'de Akfırat yolu üzerinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücülere ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plaka bilgilerinden araçların sürücülerinin Ö.F.D, O.E, U.Z, K.Ç ve B.E. olduğunu tespit etti.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olmak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" ve "kol ve grup halinde gitmek" maddelerinden 4 bin 830 lira idari para cezası uygulandı.

5 sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılmak üzere Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.