Tuzla'da genç kız cipe çarpıp hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tuzla'da genç kız cipe çarpıp hayatını kaybetti

Tuzla\'da genç kız cipe çarpıp hayatını kaybetti
07.08.2025 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Esma Nur Aydın, cipin çarpması sonucu yoğun bakımda 14 gün süren tedavi sonrası vefat etti.

TUZLA'da 17 yaşındaki Esma Nur Aydın yolun karşısına geçtiği sırada, C.E. idaresindeki cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda 14 gün tedavi gören Esma Nur Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan C.E., genç kızın ölümünün ardından Sakarya'da tekrar gözaltına alındı. Sürücü C.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaza 22 Temmuz'da İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Staj yaptığı iş yerine gitmek için evinden çıkan lise öğrencisi Esma Nur Aydın, yolun karşısına geçtiği sırada plakası öğrenilemeyen cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Esma Nur Aydın, yoğun bakım servisinde 14 gün tedavi gördükten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan cip sürücüsü C.E. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sakarya'ya giden C.E., Esma Nur Aydın'ın ölümü sonrasında tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'HAYALLERİMİZ ELİMİZDEN ALINDI'

Yaşadıklarını anlatan Esma Nur Aydın'ın babası Murat Aydın, "Kızım sabah saatlerinde staj yerine gitmek için evden çıkıyor. Tuzla'da Ercan yolunda karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanıyor. Kontrollü şekilde karşıya geçmek için yaya geçidini geçiyor. Katil diyeceğim ben, çünkü tek çocuğum olan Esma Nur'a çarparak hayatına mal oluyor. Yaya geçidinde çok aşırı süratle çarpıyor ve hastaneye kaldırılıyor. 14 gün yoğun bakım sürecimiz oldu. Yaşam mücadelesi verdi çocuğum. 14 günün sonunda da vefat etti. Sürücü hiçbir şekilde bizi aramadı, sormadı. Vefat olayından sonra kaçıyor. Sakarya'da polis baskınıyla yakalanıyor. Dün akşam itibariyle çok şükür yakalanıp, şu anda cezaevine girdi. Tek çocuğumuzdu Esma Nur, mimar olacaktı. Hayalleri vardı. Katil tarafından hayallerimiz elimizden alındı. Çok acı bir durum Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Esma Nur, Aydın, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da genç kız cipe çarpıp hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
Lokantada dehşet saçtı Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı Lokantada dehşet saçtı! Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı

21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
08:52
Altın güne yükselişe başladı İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın güne yükselişe başladı! İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
08:50
United Airlines’ta sistem arızası krizi Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi
United Airlines'ta sistem arızası krizi! Yüzlerce uçuş gecikti, yolcular uçaktan indirildi
08:43
Jose Mourinho’dan basın toplantısına damga vuran hareket
Jose Mourinho'dan basın toplantısına damga vuran hareket
08:38
Seda Bakan’dan Halit Yukay için duygusal paylaşım
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım
08:35
Kimse beklemiyordu İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
Kimse beklemiyordu! İşte Fenerbahçelileri umutlandıran o gol
08:31
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
08:28
Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
Balon balığı getirene adet başına 35 lira ödenecek
08:19
450 yıllık mucize Dünyada sadece Kemah’ta var, 2 bin ton üretilecek
450 yıllık mucize! Dünyada sadece Kemah'ta var, 2 bin ton üretilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 23:10:30. #7.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da genç kız cipe çarpıp hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.