Tuzla'da Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Gözaltına Alındı

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TUZLA'da 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, villanın müteahhidinin yakalanması için Muğla 'da çalışma başlatıldı.

Tepeören Mahallesi'nde bir villanın alt yapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte 2 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, Villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ile 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır. E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri, S.A. ve K.A isimli kırıcı operatörleri olay sonrasında gözaltına alınmış, müteahhit olan şüpheli M.Z.V. isimli şahsın ise Muğla ilinde yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi. Gözaltına alınan 4 kişinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.