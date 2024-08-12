Tuzla'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçi Salih İğne İçin Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
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Tuzla'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçi Salih İğne İçin Cenaze Namazı Kılındı

Tuzla\'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçi Salih İğne İçin Cenaze Namazı Kılındı

Tuzla'da bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Salih İğne için Sultanbeyli'de cenaze namazı düzenlendi. İğne'nin cenazesi memleketi Bingöl'e gönderildi.

12.08.2024 16:59
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Muharrem ÇAM/ İSTANBUL, TUZLA'da bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Salih İğne için Sultanbeyli'de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İğne'nin cenazesi namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki bir binanın alt yapı çalışmaları sırasında meydana geldi. İnşaat kazı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda, göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnceleme ekiplerinin göçük alanındaki çalışmalarını tamamlamasının ardından, hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan işçilerden Salih İğne için, Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Salih İğne'nin arkadaşları ile İğne ailesinin yakınları katıldı. Salih İğne'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçi Salih İğne İçin Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçi Salih İğne İçin Cenaze Namazı Kılındı - Son Dakika
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