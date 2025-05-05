Tuzla'da Hıdırellez Bayramı Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez Bayramı, Tuzla'da düzenlenen şenlikle kutlandı. Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen "Hıdırellez Şenliği", Hacetdere Yaşam Vadisi'nde "Tuzla Panayırı" temasıyla gerçekleştirildi.

Umudu, bereketi ve yeniden doğuşu simgeleyen Hıdırellez, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu süren etkinliklerde atölye çalışmaları, yarışmalar, dans gösterileri ve konserler yer aldı. Çocuklara özel hazırlanan oyun alanlarında yüz boyamadan parkurlara, geleneksel oyunlardan sahne şovlarına kadar birçok etkinlik düzenlendi. Sahne gösterileri ve konserler katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar müzik eşliğinde dans ederek baharın gelişini kutladı.

"Kültürel mirası yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Tuzla Belediye Başkan Vekili Gökhan Can, şenlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Konuşmasında, Hıdırellez'in bir gelenekten fazlası olduğunu belirten Can, "Bu tür bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren önemli değerlerdir. Bizler de bu kültürel mirası yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Usta gazeteci İskender Özsoy'un konuk olduğu özel panelde, geçmiş yıllarda Tuzla'da kutlanan Hıdırellez etkinlikleri anılar eşliğinde anlatıldı. Özsoy'un duygusal konuşması, katılımcılara nostalji dolu anlar yaşattı. Etkinlikte, Hıdırellez'in olmazsa olmazı olan ateşten atlama geleneği de unutulmadı. Protokol üyeleri, dualar eşliğinde ateşin üzerinden atlayarak geleneksel ritüeli yerine getirdi.

"Vatandaşlardan etkinliğe tam not"

Etkinliğe kızı Mira ile birlikte katılan Fuat Çelik, "Tuzla'da böyle bir şenliğe ihtiyaç vardı. Kızımla birlikte eğlenmek, baharın gelişini kutlamak çok güzel bir duygu. Belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. Seher Yalçın ise etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bu tür etkinlikler, komşuluk bağlarını güçlendiriyor. Hem çocuklarımız eğleniyor hem de bizler bir araya gelip kaynaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Etkinlik boyunca düzenlenen sahne performansları ve konserler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Katılımcılar müzik eşliğinde dans ederek Hıdırellez'in coşkusunu doyasıya yaşadı.