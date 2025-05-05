Tuzla'da İş Yerinde Yangın

Tuzla'da tek katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tek katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
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