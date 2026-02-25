Tuzla'da İşçi Konteynerlerinde Yangın - Son Dakika
Tuzla'da İşçi Konteynerlerinde Yangın

Tuzla\'da İşçi Konteynerlerinde Yangın
25.02.2026 11:52
Tuzla'da bir şantiye alanındaki konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TUZLA'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangın, saat 10.20 sıralarında Aydınlı Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki işçi konteynerlerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, konteynerlerde bulunan işçileri tahliye ederek alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin inceleme sürerken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

