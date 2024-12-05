Tuzla'da Kadın Hakları ve Türk Kahvesi Kutlandı - Son Dakika
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Tuzla'da Kadın Hakları ve Türk Kahvesi Kutlandı

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Dünya Türk Kahvesi Günü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak kadınlara kahve ikram etti. Etkinlik, kadınların gücünü ve Türk kahvesinin tarihini bir araya getirdi.

05.12.2024 18:03  Güncelleme: 19:41
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Dünya Türk Kahvesi Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 90'ıncı yılını anlamlı bir etkinlikle kutlandı. İlçedeki sosyal tesislerde kadınlara ilk kahvelerini ikram eden Başkan Bingöl, "Bugün, kadınların gücünü ve Türk kahvesinin tarihini birleştiren anlamlı bir kutlama oldu" dedi.

Tuzla'da, Dünya Türk Kahvesi Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 90'ıncı yılı, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl tarafından anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Özel gün kapsamında Mercan Kafe, Şelale Artı 1 Kafe, Rumeli Aile Çay Bahçesi ve Tarihi Çeşme Meydan Kahvecisi'nde kadınlara ilk kahveler Başkan Bingöl'ün ikramı oldu.

"Güçlü kadınlar, güçlü bir toplum demektir"

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 90'ıncı yılını kutlayan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Güçlü kadınlar, güçlü bir toplum demektir. Kadınların güvenli, eşit ve özgür bir yaşam sürmeleri için çalışarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu özel günde de yanlarında olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün, kadınların gücünü ve Türk kahvesinin tarihini birleştiren anlamlı bir kutlama oldu" dedi.

"Kadın haklarına verilen bu önem çok değerli"

Etkinliğe katılan kadınlar, Türk kahvesi ikramından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Mercan Kafe'de kahvesini yudumlayan Zeynep Kürek, "Bugün hem Türk kahvesinin hem de kadın haklarının kutlandığı bir gün. Bu çok anlamlı. Başkan Eren Ali Bingöl'ün bu kutlamayı düzenlemesi bizi gerçekten mutlu etti" dedi.

Şermin Karatepe ise "Türk kahvesi her zaman bizim için özel olmuştur. Bugün bir araya gelerek bu geleneği yaşatmak çok güzel. Ayrıca kadın haklarına verilen bu önem de çok değerli" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Kadın Hakları ve Türk Kahvesi Kutlandı - Son Dakika

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