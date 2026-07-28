Tuzla'da Kaza: Sürücü Sıkıştı, Tır Sürücüsü Kaçtı
Tuzla'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı, tır sürücüsü kaçtı.
Tuzla'da hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada, araçta sıkışan sürücü yaralandı.
Orhanlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde seyreden tırın sürücüsü, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen 34 PAU 174 plakalı hafif ticari aracı sıkıştırdı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazanın ardından tır sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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