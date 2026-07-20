Tuzla'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Tuzla'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı

Tuzla\'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı
20.07.2026 14:37
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İstanbul Tuzla'da 263 bağımsız bölüm inşa edilen Has Sitesi Projesi tamamlandı. Hak sahipleri taşındı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Tuzla'da tamamlanan Has Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca İstanbul'un Tuzla ilçesinde yürütülen Has Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 232'si konut, 31'i iş yeri olmak üzere 263 bağımsız bölümün inşası tamamlandı. Tuzla'da rezerv yapı alanı dönüşümüne örnek teşkil eden proje kapsamında; depreme dayanıklı, enerji dostu, yeşil alanları ve parklarıyla modern yaşam alanları inşa edildi. Hak sahipleri mart ayı itibarıyla yeni evlerine taşınmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Mutlu sonla biten bir kentsel dönüşüm hikayesi daha. Milletimizin yüzü gülünce bize dünyalar verilmiş gibi oluyor" ifadelerine yer verdi.

'EVİNE GÜVENMEYENLER GİTSİN BAŞVURSUN'

Hak sahiplerinden Sıdıka Koca, evlerinin daha önce depreme dayanıksız olduğunu belirterek, "Bizim evlerimiz çürümüştü, o dönem bütün demirleri çıkmıştı. Millet belediyeye gitti, şikayet etti. Belediye başkanının kararıyla bu evden çıktık. Allah razı olsun. İyi ki de çıkmışız. Bizi çürük binadan kurtardılar. Bin şükür; gönül rahatlığıyla uyuyorum. Sanki bütün dünyayı bana vermişler gibi oldum. Ödemeler de iyi, insanı boğmuyor. Evleri çürük olanlar, evine güvenmeyenler devlete gitsin başvursun, evini yenilesin. Ben tavsiye ederim. Devlet bizim babamız. Devlet bizim iyiliğimizi ister. Devlet bizim perişan olmamızı istemez" dedi. Sıdıka Koca'nın eşi Muzaffer Koca ise anahtarını aldıktan sonraki yaşadığı duyguyu, "Devletimiz Allah razı olsun buraya el attı. Rezerv alanlarını yaptı, binamızı yaptı, teslim etti, biz anahtarımızı aldık. Evime girdim duygulandım. Ağladım, kendi evime geldiğim için gözyaşlarımı tutamadım" sözleriyle anlattı.

'KAFAMIZI RAHATÇA KOYUP YATABİLECEĞİMİZ EVLERİMİZ OLDU'

Hak sahiplerinden Mesut Keleş de binaların teknik denetimlerle inşa edildiğini vurgulayarak, "Binalar TOKİ müşavirleriyle beraber yapılan çalışmalarla, onların istedikleri şekilde yapıldı. Gayet düzgün bir şekilde yapıldı. Kafamızı rahatça koyup yatabileceğimiz evlerimiz oldu. Bu dönüşüm olmasaydı kim bilir kaç kişi ölecekti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, İstanbul, Güncel, Tuzla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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