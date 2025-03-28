Tuzla'da Market Denetimleri Güvenli Alışveriş İçin Devam Ediyor

(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların alışveriş deneyimlerini daha güvenli ve sağlıklı hale getirebilmek amacıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde gerçekleştirdikleri denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket fiyatları, hijyen koşulları ve genel düzenin uygunluğunu kontrol etti. Denetimler sırasında, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilecek ürünler dikkatle incelendi. Ayrıca zabıta ekipleri yapılan denetimlerde, işletmecilere yasal düzenlemelere uyma konusunda uyarılar yaparak hem esnaflara hem de vatandaşlara farkındalık kazandırmayı hedefliyor.

Belediye yetkilileri, denetimlerin sürekli hale gelmesiyle ilçede tüketicilerin haklarını koruma ve esnafın yasal çerçevede faaliyet göstermesini sağlama noktasında önemli bir adım atıldığını belirtti.

"Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinde tespitini yapıp imha ediyoruz"

Denetimleri rutin olarak devam ettirdiklerini söyleyen Zabıta Memuru Mehmet Akay, "Normal fiyatından daha pahalıya sayılan bir ürün gördüğümüz zaman tespit tutuyoruz. Arada fahiş fark var ise bakanlığa gönderiyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinde tespitini yapıp imha ediyoruz. Vatandaşlarımız ürünleri alırken kesinlikle son kullanma tarihlerine baksınlar" dedi.

43 yaşındaki Mehmet Yerbakan ise yapılan denetimlerle ilgili, "Bu tür denetimlerin sıkça yapılması hem tüketiciler hem de esnaflar için oldukça önemli. Alışveriş yaparken güvenliğimizi ve sağlığımızı koruyabilmek için belediyenin bu tür çalışmalara devam etmesi çok faydalı. Denetimlerin düzenli hale getirilmesi hem bizim hem de işletmecilerin daha dikkatli olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.