Tuzla'da Nüfus Mübadelesinin 102. Yılı Anma Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuzla'da Nüfus Mübadelesinin 102. Yılı Anma Etkinliği Gerçekleştirildi

Geniş Video İzle

Tuzla'da Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenlendi. Programda, mübadele hatıralarını yaşatmak amacıyla denize karanfiller bırakıldı ve çeşitli konuşmalar yapıldı.

31.01.2025 17:13  Güncelleme: 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Tuzla'da, Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesinin 102'nci yılında anlamlı bir anma programı düzenlendi. Tuzla Belediyesi, Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği (TUZLADER) ve Tuzla Rumeliler Derneği (TURUD) iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, mübadeleye ilişkin hatıraları yaşatmak amacıyla denize karanfiller bırakıldı.

30 Ocak 1923'te Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan ve Lozan Antlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin üzerinden 102 yıl geçti. Tuzla'da, bu acı dolu tarihe sahip çıkmak ve mübadele torunlarıyla geçmişi yad etmek amacıyla Tuzla Belediyesi, TUZLADER ve TURUD tarafından düzenlenen anma programı, İTÜ Denizcilik Fakültesi tören alanında yapıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlikte, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Özcan Arslan, TURUD Başkanı Mustafa Sezer, TUZLADER Başkanı Nursen Temizel, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, mübadele torunları ve ilçe halkı bir araya geldi.

"Mübadele, Cumhuriyetimizin yapı taşlarından biridir"

Başkan Bingöl, burada yaptığı konuşmada, "Mübadele, Cumhuriyetimizin yapı taşlarından biridir. Geçmişimizi anlamak, onu yaşatmak, bizlere bırakılan en büyük ödevlerden biridir. Bugün, bu sokaklarda yeni bir başlangıç yapan komşularımızın hatırasına sahip çıkıyoruz. Çünkü Tuzla, sadece bugünün değil, dünün ve yarının da şehri. Birlik ve dayanışma ruhuyla geleceğe katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TUZLADER Başkanı Nursen Temizel de duygularını, şu sözlerle dile getirdi:

"Bir mübadil kızı olarak, babama söz vermiştim"

"Bugün, mübadeleye dair 102 yılın anısını hep birlikte onurlandırıyoruz. 15 yıldır TUZLADER olarak bu etkinlikleri sürdürdük, fakat bu yıl ilk kez Tuzla Belediyemizle iş birliği yaparak büyük bir anlam kazandık. Bir mübadil kızı olarak, babama onların sesi olacağıma söz vermiştim. Bugün, kitaplarım ve röportajlarımla sözümü tutuyorum ve bu mücadeleye, bir Cumhuriyet kadını olarak devam edeceğim."

Mübadeleye duyulan derin saygı

Tuzla Rumeliler Derneği Başkanı Mustafa Sezer, mübadele antlaşmasının 100'üncü yıl dönümünde yaşanan acıların insan hakları açısından kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Atalarımızın yaşadığı acılar, bir kez daha hatırlatmak gerekir ki, insan hakları perspektifinden kabul edilemez bir olaydır" dedi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Özcan Arslan ise "Bugün, burada hem bir geçmişi anıyor hem de bu tarihin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkıyoruz. Tuzla halkı, tüm zorluklara rağmen, gösterdiği direncin ve dayanışmanın örneğidir. Bu anma programı, geçmişimizi anmak, aynı zamanda bu değerleri geleceğe taşımak adına çok önemli bir adım olmuştur" ifadelerini kullandı.

Karanfiller denize bırakıldı

Konuşmaların ardından mübadele torunları ve Tuzla halkı, atalarını anmak amacıyla denize karanfil bıraktı. Bu anlamlı anma programı, tarihsel bir yolculuğa çıkan katılımcılar için unutulmaz bir anı oldu. Ayrıca, Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu tarafından ilçe tarihi ve mübadelede yaşananlar üzerine gerçekleştirilen panel, geçmişin derin izlerini yeniden gözler önüne serdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Yaşam, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Nüfus Mübadelesinin 102. Yılı Anma Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:37:06. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzla'da Nüfus Mübadelesinin 102. Yılı Anma Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.