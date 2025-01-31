Tuzla'da Nüfus Mübadelesinin 102. Yılı Anma Etkinliği Gerçekleştirildi

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(İSTANBUL) - Tuzla'da, Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesinin 102'nci yılında anlamlı bir anma programı düzenlendi. Tuzla Belediyesi, Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği (TUZLADER) ve Tuzla Rumeliler Derneği (TURUD) iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, mübadeleye ilişkin hatıraları yaşatmak amacıyla denize karanfiller bırakıldı.

30 Ocak 1923'te Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan ve Lozan Antlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin üzerinden 102 yıl geçti. Tuzla'da, bu acı dolu tarihe sahip çıkmak ve mübadele torunlarıyla geçmişi yad etmek amacıyla Tuzla Belediyesi, TUZLADER ve TURUD tarafından düzenlenen anma programı, İTÜ Denizcilik Fakültesi tören alanında yapıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlikte, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Özcan Arslan, TURUD Başkanı Mustafa Sezer, TUZLADER Başkanı Nursen Temizel, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, mübadele torunları ve ilçe halkı bir araya geldi.

"Mübadele, Cumhuriyetimizin yapı taşlarından biridir"

Başkan Bingöl, burada yaptığı konuşmada, "Mübadele, Cumhuriyetimizin yapı taşlarından biridir. Geçmişimizi anlamak, onu yaşatmak, bizlere bırakılan en büyük ödevlerden biridir. Bugün, bu sokaklarda yeni bir başlangıç yapan komşularımızın hatırasına sahip çıkıyoruz. Çünkü Tuzla, sadece bugünün değil, dünün ve yarının da şehri. Birlik ve dayanışma ruhuyla geleceğe katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TUZLADER Başkanı Nursen Temizel de duygularını, şu sözlerle dile getirdi:

"Bir mübadil kızı olarak, babama söz vermiştim"

"Bugün, mübadeleye dair 102 yılın anısını hep birlikte onurlandırıyoruz. 15 yıldır TUZLADER olarak bu etkinlikleri sürdürdük, fakat bu yıl ilk kez Tuzla Belediyemizle iş birliği yaparak büyük bir anlam kazandık. Bir mübadil kızı olarak, babama onların sesi olacağıma söz vermiştim. Bugün, kitaplarım ve röportajlarımla sözümü tutuyorum ve bu mücadeleye, bir Cumhuriyet kadını olarak devam edeceğim."

Mübadeleye duyulan derin saygı

Tuzla Rumeliler Derneği Başkanı Mustafa Sezer, mübadele antlaşmasının 100'üncü yıl dönümünde yaşanan acıların insan hakları açısından kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Atalarımızın yaşadığı acılar, bir kez daha hatırlatmak gerekir ki, insan hakları perspektifinden kabul edilemez bir olaydır" dedi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Özcan Arslan ise "Bugün, burada hem bir geçmişi anıyor hem de bu tarihin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkıyoruz. Tuzla halkı, tüm zorluklara rağmen, gösterdiği direncin ve dayanışmanın örneğidir. Bu anma programı, geçmişimizi anmak, aynı zamanda bu değerleri geleceğe taşımak adına çok önemli bir adım olmuştur" ifadelerini kullandı.

Karanfiller denize bırakıldı

Konuşmaların ardından mübadele torunları ve Tuzla halkı, atalarını anmak amacıyla denize karanfil bıraktı. Bu anlamlı anma programı, tarihsel bir yolculuğa çıkan katılımcılar için unutulmaz bir anı oldu. Ayrıca, Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu tarafından ilçe tarihi ve mübadelede yaşananlar üzerine gerçekleştirilen panel, geçmişin derin izlerini yeniden gözler önüne serdi.