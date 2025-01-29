Tuzla'da Park Yenileme Çalışmaları Başladı

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(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki tüm parkların eksikliklerini belirleyerek kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. İlçe genelinde başlatılan çalışmalar ile parklar modern, fonksiyonel ve yaşam dostu hale getiriliyor.

Tuzla Belediyesi, ilçede hızlıca müdahale edilmesi gereken noktalarda yapılan detaylı analizler sonrası ilk etapta parklarda büyük bir dönüşüm süreci başlattı. Tuzla'nın parkları yenilendi ve yaşam alanları vatandaşların ihtiyaçlarına göre düzenlendi.

İlk aşamada 13 park ve yaşam alanı revize edilerek daha modern, daha kullanışlı hale getirildi. Söz konusu revizyonlar, Tuzla'nın farklı bölgelerinde yaşayan tüm ilçelilere hitap edecek şekilde tasarlanan çalışmalar an itibarıyla devam ediyor. Ayrıca, üç yeni yaşam alanı ve park da hayata geçirildi, böylece Tuzla halkına daha fazla yeşil alan sunulmuş oldu.

Modern parklar, daha fazla aktivite alanı

Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların en önemli adımlarından biri de mevcut parkların modernize edilmesi oldu. Toplamda 42 bin 571 metrekarelik park alanı hem vatandaşların ihtiyacına göre hem de çevre dostu kriterlere uygun şekilde yeniden düzenlendi. Yenilenen alanlarda, halkın daha fazla vakit geçirebileceği yürüyüş yolları, oturma alanları ve sosyal donatı alanları oluşturuldu. Ayrıca, oyun grupları ve fitness aletlerinin yenilenmesiyle, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan birey için daha sağlıklı bir yaşam alanı sunuldu.

469 yeni ağaç

Tuzla Belediyesi, park ve bahçelerdeki iyileştirmelerin yanı sıra çevreyi korumak amacıyla doğaya katkı sağlayacak adımlar da attı. Çalışmalarla, ilçede toplamda 469 yeni ağaç dikildi, 14 parka sulama tesisatı yapıldı. Böylelikle, sadece ilçenin yeşil alanları artırılmakla kalmadı, aynı zamanda ekosistem de desteklendi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, söz konusu çalışmaların 2025 yılında da artarak devam edeceğini belirterek, "Umutlu yarınlar için hep birlikte Tuzla'mızı daha güzel, daha yeşil bir yer haline getirmeye devam edeceğiz" dedi.