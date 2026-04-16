Tuzla'da Annelere Nefes Aldıran Hizmet: Saatlik Bakım Merkezleri

16.04.2026 11:02  Güncelleme: 11:57
Tuzla Belediyesi, 4-6 yaş arası çocuklara güvenli bir ortam sunan Saatlik Bakım Merkezleri ile ailelerin günlük işlerini kolaylaştırıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar, oyun ve eğitim faaliyetleriyle gelişimlerini destekliyor.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi bünyesinde hizmet veren Saatlik Bakım Merkezleri, 4-6 yaş arası çocuklara güvenli ve eğitici bir ortam sunarken ailelerin de günlük işlerini rahatlıkla halletmesine imkan sağlıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl döneminde hayata geçirilen ve özellikle anneler için büyük kolaylık sağlayan Saatlik Bakım Merkezleri; çocukların uzman eğitmenler eşliğinde verimli zaman geçirmesine olanak tanıyor. Merkezlerde çocuklar oyun ve eğitim faaliyetleriyle gelişimlerini desteklerken, aileler de kendilerine zaman ayırma fırsatı buluyor.

Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi, Şelale Eğitim Parkı, Çınar Park Akademi Çocuk ve Şifa Park AVM'de faaliyet gösteren Saatlik Bakım Merkezleri, Tuzlalı ailelere destek olmaya devam ediyor.

"Çocuklar güvenle vakit geçiriyor, aileler günlük işlerini rahatlıkla hallediyor"

Başkan Bingöl, merkezlerin önemine dikkati çekerek, "4-6 yaş arası çocuklarımız için Saatlik Bakım Merkezlerimizde çocuklarımız güvenle, eğitmenler eşliğinde verimli vakit geçiriyor, ailelerimiz günlük işlerini rahatlıkla hallediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

