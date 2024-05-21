Tuzla'da Şantiye Alanında Meydana Gelen Toprak Kayması Sonucu 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Tuzla'da Şantiye Alanında Meydana Gelen Toprak Kayması Sonucu 2 Kişi Kurtarıldı

Tuzla\'da Şantiye Alanında Meydana Gelen Toprak Kayması Sonucu 2 Kişi Kurtarıldı

Tuzla'da Anadolu Mahallesi Elmalık Caddesi'ndeki bir enerji firmasına ait şantiyede meydana gelen toprak kayması sonucu 2 kişi göçük altında kaldı. AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede, ekipler tarafından kurtarılan işçiler sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

21.05.2024 13:23
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Tuzla'da, şantiye alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 kişi kurtarıldı.

Anadolu Mahallesi Elmalık Caddesi'ndeki bir enerji firmasına ait şantiyede toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 2 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Şantiye Alanında Meydana Gelen Toprak Kayması Sonucu 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da Şantiye Alanında Meydana Gelen Toprak Kayması Sonucu 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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