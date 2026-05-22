Tuzla'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı
Tuzla'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

22.05.2026 15:45
Tuzla'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 şüpheli, güvenlik kameralarıyla yakalandı.

TUZLA'da iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kameraları üzerinden yürüttüğü takip sonucu yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin iş yeri sahibine daha önce tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.

Olay, 21 Mayıs Cuma günü saat 23.38 sıralarında Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, iş yerine ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırganın olay yerine yakın bir noktada motosikletli başka bir kişiyle buluştuğu, ardından motosiklete binerek kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin saha analizleri ve dar alan çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Operasyonda, 18 yaşından küçük F.T. (16) ile motosikleti kullandığı belirlenen B.Ö. (34), aynı mahallede gözaltına alındı. Polis incelemelerinde şüphelilerin iş yeri sahibine daha önce tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'tehdit' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

