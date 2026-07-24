Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Ele Geçirildi

Tuzla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Ele Geçirildi
24.07.2026 10:29
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Tuzla'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 27.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

TUZLA'da 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki araca düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 27 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tuzla ve Ataşehir'de takibe alınan iki araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 27 kilo 550 gram 'Skunk' ve 6 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

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