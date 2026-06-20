Tuzla\'da Villa Yangını

Tuzla'da bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir villada saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Villadan yükselen dumanları görenler itfaiye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda villada hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.