Tuzla'da Yangın: 2 Yat Yandı, 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Tuzla'da Yangın: 2 Yat Yandı, 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tuzla\'da Yangın: 2 Yat Yandı, 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Tuzla'daki otluk alanda başlayan yangın, yat tamirhanesine sıçrayarak 2 yatı yaktı.

TUZLA'da otluk alanda çıkan yangın, yat tamirhanesine sıçradı. Yangında tamirhanedeki 2 yat alev alev yanarken, bitişikte kurulan pazarda bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 17.50 sıralarında İçmeler Mahallesi Arkadaşlar Sokak'ta bulunan otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yat tamirhanesine sıçradı. Tamirhanede bulunan 2 yat da alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. İş yerinin bitişiğinde kurulan pazarda bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yatlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Güncel, Tuzla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Yangın: 2 Yat Yandı, 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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