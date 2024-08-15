Tuzla Deniz Yıldızı Kulübü Sporcusu Türkiye 3\'üncüsü oldu

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(İSTANBUL)- Tuzla Deniz Yıldızı Kulübü sporcusu Toprak Yılmaz, Eskişehir'de düzenlenen İntercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu. Yılmaz, yaklaşık 2,5 yıl önce başladığı kano sporundaki başarısının sırrını, 'Tuzla'nın denizine takılı kaldım' diyerek açıkladı.

Tuzla Deniz Yıldızı Kulübü sporcusu Toprak Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen İntercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyona, bu yıl 36 kulüpten, toplam 361 sporcuyu ağırladı. Toprak Yılmaz, C1 Genç Erkek kategorisinde bin metre, 500 metre ve 200 metre yarışlarında 3'üncülük kazanarak bronz madalyaların sahibi oldu. Yarışlarda dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Kano Federasyonu temsilcilileri ve antrenörleri takdim etti.

"Birçok spor dalında denemem oldu ama Tuzla'nın denizine takılı kaldım"

Deniz Yıldızı Kulübü'nün 17 yaşındaki genç sporcusu Yılmaz, şunları söyledi:

"Benim çocukluk hayalim basketboldu, ama denizle tanıştıktan sonra suyu bırakamadım. Önce kürekle başladım sonra kanoya geçtim geçtim. Birçok spor dalında denemem oldu ama Tuzla'nın denizine takılı kaldım. 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 1000 metre, 500 metre ve 200 metre kano yarışlarında C1 Genç Erkekler Kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldum. Açıkçası beklemiyordum. Çünkü hem yeni başlamıştım hem de kendime çok fazla güvenim yoktu. Mutluyum gerçekten. Başta Fırat Can hocam olmak üzere bütün hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emekleri benim üzerinde çok fazla. Ayrıca Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e teşekkür ediyorum destek olduğu ve teşvik ettiği için."

Toprak Yılmaz, Belediye'nin başlattığı 'Tuzla'da her çocuk denizle buluşsun' projesi kapsamında 10-15 yaş arasındaki miniklere, kano ve kürek derslerinde yardımcı hocalık yapıyor. Milli takım hedefi de olan Tuzla Deniz Yıldızı Kulübü'nün 17 yaşındaki genç sporcusu Yılmaz'ın bu alanda yeni başlayan isimlere tavsiyesi ise sakatlıklardan ve imkansızlıklardan yılmamaları, pes etmemeleri yönünde.

Şampiyonada Tuzla'dan bir başarı daha

Şampiyonaya ilçeden katılan Balance Kulübü de büyük erkekler kategorilerinde 3 mesafede Türkiye üçüncüsü olarak yarışları tamamladı. Büyük erkekler kategorisinde Emre Karahan ve Furkan Düz, K2 500 metre ve 200 metrede; Emre Karahan ise K1 500 metre yarışında 3'üncülük elde etti.