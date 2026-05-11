Tuzla Belediyesi, Yeşil Kıyı Parkı'nı Yenilenen Yüzüyle Hizmete Açtı

11.05.2026 11:01  Güncelleme: 12:11
Tuzla Belediyesi, Yeşil Kıyı Parkı'nı modern şehircilik anlayışıyla yenileyerek tekrar açtı. Park, bisiklet parkuru, yeni oyun alanları ve geniş yeşil alanlarıyla ailelerin ve çocukların buluşma noktası olacak.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, Yeşil Kıyı Parkı'nı kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından Anneler Günü'nde düzenlenen törenle yeniden hizmete açtı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla'nın doğasını koruyarak komşularımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle koşabileceği alanları artırmaya kararlıyız" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından modern şehircilik anlayışıyla baştan sona yenilenen yaklaşık 28 bin 905 metrekarelik Yeşil Kıyı Parkı'nda; bin 600 metrelik bisiklet parkuru, yenilenmiş fitness alanları, yeni çocuk oyun grupları, kauçuk zemin uygulamaları ve modern kent mobilyaları yer aldı. Alana yeni aydınlatma direkleri monte edilirken, sert zemin uygulamaları ve kapsamlı peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında dikilen 133 yeni ağaç ve 260 çalı ile parkın yeşil alan kapasitesi artırıldı.

TUZLA'NIN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Açılış töreninde konuşan Bingöl, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Tuzla'nın doğasını koruyarak komşularımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle koşabileceği alanları artırmaya kararlıyız. Yeşil Kıyı Parkı sadece bir park değil, Tuzla'nın yeni buluşma noktasıdır. Tüm komşularımızın Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Parkın uzun yıllardır ihmal edildiğini belirten Bingöl, "Burası 28 dönüm büyüklüğünde, yapıldığı günden bu yana müdahale edilmemiş bir alandı. Zeminde çökmeler vardı, aydınlatma yetersizdi, aileler gelmiyordu. Güvenlik kamerası yoktu, banklar eksikti, çardaklar ve oyun grupları yetersizdi. Bunların tamamını sıfırdan yeniledik ve bugün Yeşil Kıyı Parkı'nı modern yüzüyle yeniden Tuzlalıların hizmetine sunduk. Yakın zamanda hayata geçirilecek 250 ücretsiz otopark kapasitesiyle komşularımız ücretsiz araçlarını park edip buraya gelebilecekler" ifadelerini kullandı.

Tuzla'nın sahil hattındaki önemli rekreasyon alanlarından biri olarak öne çıkan Yeşil Kıyı Parkı'nın, yenilenen yapısıyla her yaştan vatandaşa hitap eden yeni bir sosyal yaşam merkezi olması hedefleniyor.

MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIYLA TAMAMEN YENİLENDİ

Modern yürüyüş yolları, geniş yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkati çeken parkın açılışı, Anneler Günü'ne özel etkinliklerle birleşince Tuzla'da bayram atmosferi oluşturdu. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, vatandaşlar sahil boyunca keyifli vakit geçirdi. Etkinlik alanında müzikler eşliğinde gerçekleşen kutlamalar, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

