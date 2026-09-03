Tuzla Orhanlı'da bir iş yerinde yangın ahşap deposuna sıçradı
Tuzla Orhanlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki ahşap deposuna da sıçradı. Çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor.
Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'ta bulunan bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İş yerinin bitişiğinde bulunan ahşap deposuna da sirayet eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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